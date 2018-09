Infografik des Tages : Ist die Wiesn-Maß maßlos überteuert?

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

von shz.de

25. September 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 25. September

O’zapft is – am Samstag eröffnete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter das 185. Oktoberfest. 7,5 Million Maß Festbier wurden im vergangenen Jahr an die rund 6 Million Zuschauer ausgeschenkt und auch in diesem Jahr werden sich die Gäste aus aller Welt nicht von den stolzen Preisen abschrecken lassen. Bis zu 11,50 Euro kostet die Maß auf der diesjährigen Wiesn. Das günstigste Angebot liegt immer noch bei 10,70 Euro.



Der Preis der Wiesn-Maß sorgt jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Doch ist die Maß wirklich überteuert? Oder entspricht der jährliche Preisanstieg in etwa dem Anstieg der Verbraucherpreise außerhalb der Wiesn? Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Bierpreis auf dem Oktoberfest von 1991 bis 2017 um 180 Prozent gestiegen, d.h., er hat sich fast verdreifacht. Die Verbraucherpreise für Bier in Deutschland sind im gleichen Zeitraum jedoch nur um 42 Prozent angestiegen. Die Preiserhöhung auf der Wiesn erscheint also in der Tat ein wenig maßlos.

INFOGRAFIK 24. September

2,5 Zimmer verteilt auf 66 Quadratmeter für 446 Euro Kaltmiete – das ist laut des Onlineportals immobilienscout24.de die meistgesuchte Wohnung Deutschlands. Durchsetzen müssen sich die künftigen Mieter gegen 145 Mitbewerber. In den deutschen Großstädten sind Wohnungssuchende allerdings in jeder Hinsicht mit anderen Werten konfrontiert.

In München beispielsweise müssen sie sich für eine Zweizimmerwohnung gegen 2016 Mitbewerber durchsetzen und mit 645 Euro einen deutlich höheren Preis für deutlich weniger Quadratmeter (45 qm) zahlen. In Stuttgart liegt die Durchschnittswohnung mit den meisten Bewerbern bei 557 Euro für 2,5 Zimmern mit 55 Quadratmetern. Insgesamt bewerben sich auf eine solche Wohnung 1377 Wohnungssuchende.

INFOGRAFIK 21. September

2010 verkauften die in der Camera & Imaging Products Association (CIPA) organisierten Unternehmen (u.a. Olympus, Casio, Canon) weltweit 121 Millionen Fotokameras. Es war das Ende einer Entwicklung, die bis dahin praktisch nur eine Richtung genommen hatte. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt das Ende dieses jahrzehntelangen Aufwärtstrends bereits besiegelt. 2007 hatte Apple das erste iPhone auf den Markt gebracht. Die hier verbaute Zwei-Megapixel-Digitalkamera lieferte zwar nur bescheidene Fotoqualität, aber das Konzept setzte sich durch und die Kameras wurden immer besser. Die aktuellen Smartphonekameras bieten eine Leistung, die die Anschaffung einer zusätzlichen Kompaktkamera schlicht überflüssig macht. Zumindest sehen das die Verbraucher so: 2017 setzten die CIPA-Unternehmen nur noch 25 Millionen Digitalkameras ab.

INFOGRAFIK 19. September

Die Zahl der weltweiten Terroranschläge ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Wie das US-Außenministerium mitteilte, gab es im vergangenen Jahr rund 8.600 Terror-Attacken, das sind rund 23 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Die Zahl der Getöteten sank auf 18.700, dies entspricht einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber 2016. In einigen Ländern nahm die Zahl der Terroranschläge gegen den Trend zu, dazu gehören Kenia, Somalia und das Vereinigte Königreich.

INFOGRAFIK 19. September

Der Rekordsommer beschert denn Winzerinnen und Winzern in Deutschland eine überdurchschnittliche Erntemenge. Anhand erster Schätzungen aus dem August geht das Statistische Bundesamt von 9,75 Millionen Hektolitern Wein aus - das entspricht einem Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund zwei Drittel der Weinerntemenge entfallen auf Weißmost. Die beliebteste Rebsorte ist hierzulande Riesling mit 2,08 Millionen Hektolitern, das größte Weinanbaugebiet ist Rheinhessen 2,82 Millionen Hektolitern.

