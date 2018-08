Infografik des Tages : In diesen Ländern wird regelmäßig Blut gespendet

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

03. August 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 3. August

Täglich wird in der Bundesrepublik das Blut von rund 15.000 Spendern für Forschung und pharmazeutische Zwecke benötigt. Doch die Bereitschaft zum Aderlass ist in Deutschland bekanntermaßen relativ gering. Laut einer Ipsos-Studie geben nur 17 Prozent der Bundesbürger an, regemäßig Blut zu spenden. In Saudi-Arabien gibt man sein Blut gerne her, über die Hälfte der befragten Saudis lassen sich Blut abnehmen.

INFOGRAFIK 2. August

Rund 357.000 Fahrzeuge hat Tesla seit dem dritten Quartal 2012 ausgeliefert. Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen 53.339 Autos produziert und fast 40.768 ausgeliefert, darunter fast 18.500 Model 3. Mittlerweile hat es das Unternehmen auch geschafft, dass Ziel von 5.000 produzierten Model 3 zu erreichen und peilt nun die 6.000er-Marke an.

INFOGRAFIK 2. August

Wie steht es um Produktion und Bedarf von Wein? Wie viel wird exportiert und was sind Weinliebhaber bereit, für eine besondere Flasche auszugeben? Antwort gibt unser Giant-Chart: Demnach ist Deutschland Importweltmeister. Getrunken werden hierzulande jährlich stabile 20,6 Liter Wein pro Kopf. Aus Deutschland fließt der meiste Wein und Most in die Niederlande.

INFOGRAFIK 1. August

Auf 100 Menschen in Deutschland kommen derzeit laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 40,2 Breitbandanschlüsse. Damit belegt die Bundesrepublik den fünften Platz im Ranking aller OECD-Staaten und liegt damit in Punkto Breitbandverfügbarkeit sogar vor der Hochtechnologie-Nation Japan. Zumindest auf den ersten Blick. In Japan sind nämlich rund 77 Prozent aller Breitbandanschlüsse an Glasfaserkabel angeschlossen. Hierzulande kommen dagegen von 100 Einwohnern nur 0,9 in den Genuss dieser Technologie.

INFOGRAFIK 31. Juli

Blaue Außerirdische, die berühmteste Schiffskatastrophe der Welt, Lichtschwerter und Superhelden. Mit diesen Zutaten haben es Regisseure geschafft, Filme zu drehen, die an der Kinokasse mehr als zwei Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Wie die Grafik von Statista auf Basis von Box Office Mojo-Daten zeigt, war das Jahr 2015 besonders erfolgreich. Gleich vier Filme landeten mit ihren Einspielergebnissen in den Top Ten. Aber auch das laufende Jahr ist schon zweimal vertreten. Die Comicverfilmung Black Panther mit dem ersten schwarzen Superhelden in der Hauptrolle und Avengers: Infinity War.

