Hamburg Zwölf Verletzte nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 09.06.2022, 09:20 Uhr

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Mittwochabend zwölf Menschen verletzt worden. Vier von ihnen hätten mittelschwere Verletzungen davongetragen, acht seien leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Eine Frau habe sich vermutlich das Sprunggelenk gebrochen, als sie aus einem Fenster gesprungen sei. Sie wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht - ebenso wie sechs weitere Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung.