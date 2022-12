Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Zwölfjährige von Auto erfasst und verletzt Von dpa | 27.12.2022, 22:58 Uhr

Ein zwölfjähriges Mädchen ist an einer Kreuzung in Hamburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei am späten Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Lebensgefahr bestehe nicht, vermutlich habe es eine Fraktur erlitten.