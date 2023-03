Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Zwölfjährige in Eidelstedt von Unbekanntem sexuell belästigt Von dpa | 14.03.2023, 13:48 Uhr

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist in Hamburg-Eidelstedt von einem Unbekannten angesprochen und später in einem Keller sexuell missbraucht worden. Der Mann habe die Zwölfjährige am Montag geküsst und unsittlich berührt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Mädchen konnte fliehen, das Landeskriminalamt fahndet nun unter anderem mit Hilfe eines Zeugenaufrufs nach dem grauhaarigen, dunkel gekleideten Täter.