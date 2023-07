Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Zwölf Jugendliche nach Raubüberfall auf dem Dom gestellt Von dpa | 31.07.2023, 12:36 Uhr

Zwölf junge Menschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sind nach einem Raubüberfall auf dem Hamburger Dom vorläufig festgenommen worden. Ein 16-Jähriger sei am Sonntag auf dem Jahrmarkt räuberisch erpresst und bestohlen worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Beamte hätten die mutmaßlichen Täter dann am S-Bahnhof Feldstraße festgenommen. Die Polizei ermittele nun, ob die Jugendlichen auch im Zusammenhang mit einer Serie weiterer Raubdelikte auf dem Dom stehen. Alle seien mittlerweile entlassen worden. Zuvor hatte „t-online“ berichtet.