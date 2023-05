Roter Vorhang Foto: Marcus Brandt/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Zwölf herausragende Inszenierungen bei Privattheatertagen Von dpa | 08.05.2023, 15:41 Uhr

Die Nominierungen für die Monica-Bleibtreu-Preise 2023 stehen fest: Insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen werden bei den bundesweiten Privattheatertagen vom 27. Juni bis zum 9. Juli in Hamburg gezeigt. Insgesamt hatten sich 49 Privattheater mit 76 Inszenierungen in den drei Kategorien (Moderner) Klassiker, (Zeitgenössisches) Drama und Komödie beworben, teilten die Veranstalter am Montag in Hamburg mit. Eine neunköpfige Jury hatte die Theater besucht und zwölf Produktionen ausgewählt, die während des Festivals auf verschiedenen Hamburger Bühnen gezeigt werden. Bei einer Gala in den Hamburger Kammerspielen werden die Monica-Bleibtreu-Preise überreicht.