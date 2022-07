ARCHIV - Abiturprüfungen laufen im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Schule Start in die Sommerferien: Zweitbestes Abitur in Hamburg Von dpa | 06.07.2022, 11:34 Uhr | Update vor 6 Min.

Endlich Ferien: Rund 257 000 Schülerinnen und Schüler haben in den vergangen Tagen in Hamburg ihr Zeugnis bekommen. Jetzt heißt es: Ab in die sechswöchigen Sommerferien.