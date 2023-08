Polizei Zweimal an einem Tag nach Raub erwischt: Haftbefehl Von dpa | 15.08.2023, 17:27 Uhr Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Die Hamburger Polizei hat einen 17-Jährigen gleich zweimal an einem Tag als Tatverdächtigen nach einem Raub festgenommen. Der Jugendliche soll zunächst am frühen Montagmorgen zusammen mit einem Komplizen einem 23-Jährigen eine Bauchtasche mit Bargeld geraubt haben. Die beiden Täter hätten bei dem Überfall auf dem Rathausmarkt Tierabwehrspray eingesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wenig später konnten Polizisten die beiden Jugendlichen stellen. Die Beamten übergaben sie an die Erziehungsberechtigten.