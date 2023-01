Der Fahrer eines Pkw musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Foto: HamburgNews up-down up-down Schwerpunktkontrolle der Polizei Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall in Jenfeld – in Hamburg längst kein Einzelfall Von Yannick Kitzinger | 12.01.2023, 17:44 Uhr

Immer wieder kommt es auf Hamburgs Straßen zu Abbiegeunfällen – so auch am Donnerstag in Jenfeld. Die Polizei hat nun eine Schwerpunktkontrolle zu dem Thema durchgeführt.