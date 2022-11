Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Zwei Verletzte bei Unfall auf A1 Von dpa | 10.11.2022, 13:08 Uhr

Mit einem Atemalkoholwert von 2,76 Promille hat eine betrunkene Frau auf der Autobahn 1 bei Lübeck einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 46 Jahre alte Lübeckerin am Mittwochabend auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst in einen Kleinbus gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihr Fahrzeug habe sich in Folge dessen aufgeschaukelt, überschlagen und sei auf der A1 auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Durch den Unfall wurden sie und der Fahrer des Kleinbusses verletzt.