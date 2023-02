Zwei Verletzte bei Streit mit Messer in Hamburg-Niendorf Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kriminalität Zwei Verletzte bei Streit mit Messer in Hamburg-Niendorf Von dpa | 04.02.2023, 08:44 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Hamburg-Niendorf sind zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Die Beteiligten waren zwei Männer und eine Frau, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer erlitt bei dem Vorfall am späten Freitagabend schwere Stichverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die Frau erlitt Hämatome und einen Cut im Gesicht, der nach Aussage eines Polizeisprechers nach einer Stichverletzung aussieht. Nähere Details zu den Beteiligten oder zum möglichen Tathergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.