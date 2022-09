Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Verkehrsunfall Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Hamburger City Von dpa | 19.09.2022, 13:46 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Hamburger Innenstadt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte am Montagmorgen auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Reeperbahn wegen einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Höhe Domstraße stieß er mit dem Auto einer 53-Jährigen zusammen, die links abbiegen wollte. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 73-Jährige schwebte in Lebensgefahr. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die vielbefahrene Straße für mehrere Stunden gesperrt werden, es bildeten sich lange Staus.