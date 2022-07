ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Verkehr Zwei schwer verletzte Radfahrer nach Unfällen mit Autos Von dpa | 10.07.2022, 08:36 Uhr

Bei zwei separaten Zusammenstößen mit Autos am Samstagabend sind zwei Radfahrer in Hamburg schwer verletzt worden. Bei dem ersten Unfall in der Sierichstraße kollidierte nach Angaben eines Polizeisprechers ein 64 Jahre alter Radfahrer mit einem vorbeifahrenden Auto, das anschließend unerlaubt weiterfuhr. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so der Polizeisprecher.