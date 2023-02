Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zwei Raubüberfälle auf Tankstellen in Hamburg Von dpa | 12.02.2023, 13:42 Uhr

Am Freitagabend sind in Hamburg zwei Tankstellen überfallen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat ein unbekannter Täter im Stadtteil Farmsen-Berne eine 43-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle mit einem Messer bedroht und einen mittleren Geldbetrag erbeutet. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.