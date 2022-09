Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungsverfahren Zwei rasende Autofahrer unter Rauschmitteln Von dpa | 18.09.2022, 13:16 Uhr

Zwei Raser unter Rauschmitteln hat die Polizei in Hamburg-Stellingen gestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstag ein alkoholisierter 34-Jähriger mit 106 Stundenkilometern anstatt den erlaubten 50 unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein besitzt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.