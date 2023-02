Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Zwei mutmaßliche Serieneinbrecher in Hamburg festgenommen Von dpa | 09.02.2023, 16:21 Uhr

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Serieneinbrecher aus München im Stadtteil Eidelstedt festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 32 und 39 Jahren sollen Mitte Januar bei zwei Einbrüchen in München-Laim Geld und Schmuck erbeutet haben. Nach Angaben der Münchner Polizei kommen die Verdächtigen allein in München für mehr als 20 weitere Einbrüche in Frage.