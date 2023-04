Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Zwei Menschen bei Brand in Hamburg-Cranz verletzt Von dpa | 18.04.2023, 06:44 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Cranz verletzt worden. Das Feuer entzündete sich in der Nacht zum Dienstag im dritten Stock des Gebäudes, wie die Feuerwehr am frühen Morgen mitteilte. Die beiden Verletzten mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Außer ihnen waren drei weitere Bewohner von dem Brand betroffen, unter ihnen ein Kleinkind. Etwa 42 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr am Dienstagmorgen noch keine Angaben machen.