Ermittlungen Zwei Männer nach Bauchschuss auf Reeperbahn verhaftet

Nach einer versuchten Tötung Ende April in einem Schnellimbiss auf der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli sind zwei Tatverdächtige verhaftet worden. Die beiden Männer (31 und 32 Jahre alt) wurden nach den Ermittlungen der Mordkommission und einem Haftbefehl in Brüssel und in Barcelona aufgegriffen, wie die Hamburger Polizei am Freitag mitteilte.