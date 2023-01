Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zwei Männer in Hamburg angeschossen: Täter flüchtig Von dpa | 11.01.2023, 11:05 Uhr

Nach den Schüssen auf zwei Männer in einem Auto in Hamburg-Tonndorf sind die Täter weiter auf der Flucht. Es gebe noch nichts Neues zu vermelden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag mit. Die Ermittlungen dauerten an. Unbekannte hatten in der Nacht zu Dienstag mehrfach auf die beiden Männer in dem Auto geschossen. Allein Fenster und Tür auf der Fahrerseite haben demnach mehr als 20 Einschusslöcher. Der 26 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Der 30 Jahre alte Beifahrer wurde ebenfalls von den Kugeln getroffen, konnte aber das Krankenhaus bereits am Dienstag wieder verlassen.