Leichenfund Zwei Leichen gefunden: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt Von dpa | 02.08.2023, 14:56 Uhr

Nach dem Fund zweier Leichen an einem ausgebrannten Auto in der niedersächsischen Gemeinde Salzhausen südlich von Hamburg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes. Bei den Toten handele es sich um einen 74 Jahre alten Mann und eine 44 Jahre alte Frau, die früher eine Beziehung gehabt haben sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.