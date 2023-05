Prozess wegen Vergewaltigung Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Landgericht Zwei Frauen überfallen: 28-Jähriger gesteht Vorwürfe Von dpa | 30.05.2023, 12:19 Uhr

Zum Auftakt eines Prozess um sexuelle Überfälle auf zwei Frauen in Hamburg hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. „Es wird erklärt, dass die Tatvorwürfe vollumfänglich eingeräumt werden und er dafür verantwortlich ist“, erklärte am Dienstag einer der beiden Verteidiger des 28-Jährigen vor einer Großen Strafkammer am Landgericht. Weitere Fragen werde sein Mandant nicht beantworten, fügte der Anwalt hinzu.