Drohnenflug Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Zwei Drohnen-Sichtungen über Hamburger Gefängnissen Von dpa | 26.12.2022, 08:31 Uhr

Drohnen in unmittelbarer Nähe von Haftanstalten oder im Luftraum darüber sind ein Problem. Auch in Hamburg gab es in diesem Jahr Fälle.