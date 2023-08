Feuerwehr Zwei Brände in Hamburg gelöscht Von dpa | 15.08.2023, 17:58 Uhr Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld hat es in der Nacht zum Dienstag einen Zimmerbrand gegeben, der auf das Erdgeschoss übergriff. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten alle 17 Personen vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen, hieß es weiter. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.