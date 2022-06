ARCHIV - Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Corona Zwei Betretungsverbote für Ungeimpfte Pflegekräfte Von dpa | 23.06.2022, 06:08 Uhr

Kaum eine Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist so umstritten wie die Impfpflicht. In Deutschland gilt sie zum Schutz besonders vulnerabler Gruppen nur für Pflegekräfte. In Hamburg wird sie umgesetzt.