Pflegebedürftige im Heim müssen in Hamburg trotz neuer Entlastungszuschläge in diesem Jahr deutlich mehr selbst bezahlen. Zum 1. Januar waren im ersten Jahr im Heim im Schnitt monatlich 2296 Euro fällig - 168 Euro mehr als Anfang 2022, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) ergab. Hintergrund seien besonders höhere Kosten für Lebensmittel und Personal infolge einer inzwischen greifenden Tarifbezahlungspflicht. Bundesweit müssen Pflegebedürftige im Schnitt 2411 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen - 278 Euro mehr als Anfang 2022. Mit monatlich 2782 Euro am teuersten ist es den Angaben zufolge im Saarland, mit 1823 Euro am günstigsten in Sachsen-Anhalt.