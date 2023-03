Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Zusammenstoß von Linienbus und Autos auf der A7 Von dpa | 15.03.2023, 09:34 Uhr

Ein Linienbus ist am Mittwochmorgen auf der A7 in Hamburg mit mehreren Autos zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 43-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. Fahrgäste waren nicht in dem Bus.