Bahn Zugverkehr noch beeinträchtigt: Teils Strecken wieder offen Von dpa | 23.06.2023, 12:51 Uhr

Der Zugverkehr bleibt am Freitag infolge der Unwetter in einzelnen Teilen Deutschlands weiter beeinträchtigt. Mehrere Streckensperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagvormittag. Das gilt etwa zwischen Berlin und Hamburg. Die Strecke ist zurzeit zumindest eingleisig befahrbar. „Es kommt zu Verspätungen von etwa 20 Minuten.“ Zuvor waren die Züge über Stendal umgeleitet worden.