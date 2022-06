Die Sonne geht über der Elbe und den Landungsbrücken unter. Foto: Christian Charisius/dpa/Bildarchiv FOTO: Christian Charisius up-down up-down Umweltpolitik Zu wenig Sauerstoff in Elbe: Warungung vor Massensterben Von dpa | 30.06.2022, 14:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei heißen Temperaturen wird in Gewässern der Sauerstoff oft knapper. Das ist auch in der Elbe so. Deshalb sterben dort im Moment viele Fische. Mehrere Umweltverbände warnen vor gravierenden Folgen und haben eine klare Forderung.