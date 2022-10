Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftfrachtuntersuchung Zoll stellt am Flughafen 50 Kilogramm Khat sicher Von dpa | 07.10.2022, 16:57 Uhr

50 Kilogramm der Kaudroge Khat hat der Zoll am Flughafen Hamburg bei einer Luftfrachtuntersuchung sichergestellt. Die Drogenlieferung sei aus Antalya in der Türkei gekommen und als „getrocknete Basilikumblätter aus Israel“ angemeldet gewesen, teilte der Zoll am Freitag mit. Die Mitarbeiter hätten bei der Lieferung einen Drogenschnelltest gemacht, der positiv ausgefallen sei.