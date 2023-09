Zeugen haben am Morgen am Elbstrand Personen in der Elbe gesehen und befürchtet, diese würden nicht wieder raus gekommen sein. Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte auf dem Wasser, am Land und mit einer Wärmebilddrohne nach den Personen.

Foto: HamburgNews/Seemann up-down up-down