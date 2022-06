ARCHIV - Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. Foto: Marijan Murat/dpa/ZB FOTO: Marijan Murat up-down up-down Hamburg Zeugen melden Massenschlägerei: Polizei findet Verletzte Von dpa | 30.06.2022, 10:44 Uhr

In der Nähe des Hamburger U-Bahnhofes Farmsen sollen sich mehr als ein Dutzend Menschen eine Massenschlägerei geliefert haben. Dabei wurden am Mittwochabend mindestens zwei Jugendliche verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. Zuvor hatten Zeugen wegen der mutmaßlichen Massenschlägerei die Polizei alarmiert. Dabei sei die Rede von etwa 20 Leuten gewesen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Gruppe allerdings bereits weitgehend verschwunden. Lediglich ein 16-Jähriger mit Schnittverletzungen am Oberarm und ein 18-Jähriger mit Schnittverletzungen am Oberschenkel waren noch da. Beide konnten ambulant behandelt werden.