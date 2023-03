Nach dem Amoklauf in Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Gedenkfeier Zeugen Jehovas gedenken der Opfer der Hamburger Amoktat Von dpa | 25.03.2023, 03:02 Uhr

Rund zweieinhalb Wochen nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas mit acht Toten in Hamburg gedenkt die Glaubensgemeinschaft am Samstag (15.00 Uhr) der Opfer der Tat. Die Feier findet nach Angaben der Zeugen Jehovas in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Neben den Angehörigen der Hinterbliebenen und der überlebenden Opfer seien 53 Hamburger Gemeinden von Jehovas Zeugen eingeladen sowie Vertreter aus Politik und Behörden. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will teilnehmen.