Dienstagabend wurden in den Stadtteilen Hamburg-Barmbek-Nord sowie in Hamburg-Marienthal zwei Geschäfte überfallen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Täter bedroht Kassierer mit Pistole

Im ersten Fall erfolgte die Tat in der Fuhlsbüttler Straße gegen 19:40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Täter den Verkaufsraum des Geschäfts, bedrohte einen 22-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute – einem geringen Geldbetrag – in Richtung Bahnhof Barmbek.

Erste Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Zwischen 16 und 23 Jahren

Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

Südländisches Erscheinungsbild

Akzentfreies Deutsch

Dunkel gekleidet mit Kapuze

Humpelnd

Bonbon-Diebstahl unter Gewaltandrohung

Bei dem zweiten Überfall in In Hamburg-Marienthal fragten zwei Männer in einem Blumenladen in der Straße Bahngärten zunächst nach einem Glas Wasser. Einer der beiden drohte dann der 51-jährigen Verkäuferin Schläge an und entnahm aus einem Regal zwei Bonbon-Dosen.

Der Täter sowie sein Begleiter verließen gegen 17:50 Uhr mit den Süßwaren das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

In diesem Fall kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 50 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

Sehr schlank

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Grüner Parka

Zerschlissene Jeans

Mutmaßlich Angehörige des Obdachlosenmilieus

Die Polizei wurde in diesem Fall erst später informiert. Die Ermittlungen werden jetzt vom Raubdezernat der Region Wandsbek geführt.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Überfällen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 040 / 4286 56789 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.