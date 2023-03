Holocaust-Überlebender Ivar Buterfas-Frankenthal Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Hamburg Zeitzeuge Ivar Buterfas spricht vor Schülern über NS-Zeit Von dpa | 29.03.2023, 15:01 Uhr

Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas hat am Mittwoch vor 250 Schülern und etwa 100 angehenden Polizisten über seine Erlebnisse während der NS-Zeit gesprochen. Der mittlerweile 93-Jährige, der sich der Erinnerungsarbeit verschrieben hat, sprach auch von Vorfällen der vergangenen Jahre und warnte. Rassismus stelle noch immer ein Problem in Deutschland dar. Buterfas nannte etwa den Angriff auf eine Synagoge in Halle, den Anschlag in Hanau. Er appellierte an die Schülerinnen und Schüler, bei Wahlen nicht für rechte Parteien zu stimmen.