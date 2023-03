Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Letzte Generation Zehn Tage Gewahrsam nach Blockade der Elbbrücken Von dpa | 27.03.2023, 18:21 Uhr

Zwei Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation müssen nach der Blockade der Hamburger Elbbrücken zehn Tage in Gewahrsam bleiben. Das entschied ein Richter des Amtsgerichts Hamburg am Sonntag nach einer Gefahrenbeurteilung. Der 19-Jährige und die 27-Jährige sollen erst am 4. April um Mitternacht wieder freigelassen werden, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.