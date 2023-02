Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Notfälle Zehn Menschen 2022 in Hamburger Gewässern ertrunken Von dpa | 23.02.2023, 11:16 Uhr

In Hamburger Gewässern sind 2022 zehn Menschen ertrunken. Ein Jahr zuvor wurden acht Todesfälle gezählt. Das geht aus der Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Donnerstag in Hannover vorgestellt wurde.