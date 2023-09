Verkehr Zahlreiche Ticketkontrollen in Bus und Bahn in Hamburg Von dpa | 28.09.2023, 08:03 Uhr | Update vor 1 Std. S-Bahn Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Bei einem großangelegten Fahrkarten-Kontrollmarathon des Hamburger Verkehrsbundes sind am Donnerstag vermehrt Kontrolleurinnen und Kontrolleure in vielen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen in Hamburg unterwegs. Die Aktion war ausnahmsweise vorher angekündigt worden, um damit auf die Auswirkungen des Schwarzfahrens auf die Verkehrsbetriebe aufmerksam machen zu können.