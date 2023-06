Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Schifffahrt Zahlreiche Ausfälle bei den Hadag-Fähren im Hamburger Hafen Von dpa | 28.06.2023, 16:58 Uhr

Bei den Hadag-Fähren im Hamburger Hafen läuft es derzeit nicht rund. Wegen Personalmangels und Krankmeldungen fallen seit Monaten immer wieder Fahrten aus, was vor allem für Pendlerinnen und Pendler, aber auch für viele Touristen ein Ärgernis ist. Hadag-Vorstand Tobias Haack sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, es werde nach kurzfristigen Lösungen gesucht. Gleichzeitig werde das vorhandene Personal so eingesetzt, dass möglichst wenig Passagiere von Ausfällen betroffen seien.