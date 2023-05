Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Zahl neuer Wohnungen steigt auf mehr als 9000 Von dpa | 23.05.2023, 11:31 Uhr

Die Zahl neuer Wohnungen in Hamburg ist im vorigen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt wurden in der Hansestadt 9234 neue Wohnungen fertiggestellt, fast 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Rückläufig war allerdings die Zahl der Baugenehmigungen. Davon gab es 2022 knapp 9200. Das waren 6,6 Prozent weniger als noch 2021.