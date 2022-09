Steckdose Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Zahl der Strom- und Gassperren gesunken: 526 Wassersperren Von dpa | 02.09.2022, 16:22 Uhr

Die Zahl der Strom- und Gassperren infolge nicht bezahlter Rechnungen ist im Winterhalbjahr 2021/22 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. So seien zwischen Oktober 2021 und Ende Juni 2022 insgesamt 3667 Hamburger Haushalten der Strom abgestellt worden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken. Beim Gas seien es 53 Haushalte gewesen. Im Vorjahreszeitraum seien noch 4651 Strom- und 122 Gasanschlüsse abgedreht worden.