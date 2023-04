Bürogebäude Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Handelskammer Zahl der neu gegründeten Unternehmen deutlich gesunken Von dpa | 05.04.2023, 16:57 Uhr

Die Zahl der neu gegründeten Unternehmen in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Insgesamt seien 15.955 Neugründungen erfasst worden - 9,4 Prozent weniger als 2021, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Gründungsbarometer der Handelskammer. In den Jahren zuvor habe der Wert bei bis zu 18.000 gelegen. Auf der anderen Seite sei die Zahl der Gewerbeabmeldungen zum dritten Mal in Folge gestiegen. Gaben 2021 noch rund 10.600 Unternehmen auf, waren es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 11.500.