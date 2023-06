Hochzeit Foto: Silas Stein/dpa/Illustration up-down up-down Eheschließungen Zahl der Hochzeiten weiter auf historischem Tiefstand Von dpa | 19.06.2023, 09:14 Uhr

Dass in der Corona-Zeit weniger geheiratet wurde, scheint logisch. Doch in 2022 waren die Regeln wieder deutlich gelockert. In Hamburg wurden dennoch nicht mehr Ehen geschlossen. Im Gegenteil.