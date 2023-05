Tourismus Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Statistik Zahl der Hamburg-Touristen steigt im ersten Quartal 2023 Von dpa | 23.05.2023, 10:42 Uhr

Der Tourismus in Hamburg nimmt nach drei Corona-Jahren wieder Fahrt auf. Im ersten Quartal kamen mehr als 1,5 Millionen Gäste in der Hansestadt an, fast 59 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allein im März lag die Zahl der Gäste mit 589 747 knapp 43 Prozent über dem Vorjahreswert. Das teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Die Anzahl der Übernachtungen stieg um 38,5 Prozent auf 1,24 Millionen. Dabei legten die Übernachtungen ausländischer Gäste überdurchschnittlich zu. „16,3 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Österreich und aus der Schweiz“, so die Statistiker.