Einbürgerungsurkunde und Reisepass Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa up-down up-down Statistik Zahl der eingebürgerten Syrer in Hamburg mehr als verdoppelt Von dpa | 23.06.2023, 10:18 Uhr

Die Zahl der in Hamburg eingebürgerten Syrer hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. So nahmen 1540 Syrerinnen und Syrer in der Hansestadt die deutsche Staatsbürgerschaft an, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Das seien 855 oder 124,8 Prozent mehr als im Jahr 2021. Grund für den hohen Zuwachs sei die Zuwanderung syrischer Flüchtlinge in den Jahren 2014 bis 2016, die mittlerweile immer häufiger die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllten.