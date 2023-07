Fahrradfahrer auf Radweg Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Verkehr Zahl der Bettelampeln in Hamburg mehr als halbiert Von dpa | 23.07.2023, 12:23 Uhr

In Hamburg ist die Zahl sogenannter Bettelampeln im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Seit Anfang 2022 sei die Funktion, mit der Fußgänger oder Radfahrer grünes Licht erst über einen Tastschalter anfordern müssen, bei 47 Ampeln abgeschaltet worden, heißt es in einer Antwort des Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsabgeordneten Rosa Domm. 34 Bettelampeln waren demnach mit Stand 1. Juli noch in Betrieb. Bei 14 von ihnen solle die Bettelfunktion bis Ende kommenden Jahres abgeschaltet werden.