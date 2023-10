Wohnungspolitik Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen eingebrochen Von dpa | 11.10.2023, 13:40 Uhr | Update vor 1 Std. Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Hamburg ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe sie sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert, bestätigte die Stadtentwicklungsbehörde am Mittwoch. Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.