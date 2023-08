Agentur für Arbeit Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Hamburg steigt über 80.000 Von dpa | 01.08.2023, 10:14 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Juli deutlich über die Marke von 80.000 geklettert. „Die schwache Konjunktur in Deutschland hat Hamburg seit vielen Monaten im Griff und sorgt dafür, dass die Arbeitslosigkeit seit Beginn des Jahres auf hohem Niveau verbleibt“, sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, am Dienstag bei der Präsentation der neuen Zahlen.