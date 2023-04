Bundesagentur für Arbeit Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Hamburg im April gestiegen Von dpa | 28.04.2023, 10:06 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im April gestiegen. „Auch im vierten Monat dieses Jahres registrieren wir über 78.000 gemeldete Arbeitslose in Hamburg“, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Freitag. Trotz des oft geäußerten und immer noch spürbaren Arbeits- und Fachkräftemangels stelle sich keine spür- und messbare Reduzierung der Arbeitslosigkeit ein.