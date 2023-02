Solidaritätsveranstaltung am Hamburger Gänsemarkt zum Jahrestag des Ukrainekrieg. Unter anderem mit Katharina Fegebank. Foto: HamburgNews/Neff up-down up-down #Hamburgstehtstill Tausende Menschen gedenken in Hamburg der Opfer des russischen Angriffskriegs und | 24.02.2023, 18:59 Uhr Von Götz Bonsen dpa | 24.02.2023, 18:59 Uhr

Vor einem Jahr marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Zum Jahrestag der Invasion setzen Parteien, Institutionen und Unternehmen ein Zeichen für den Frieden. Für eine Minute ist es still in Hamburg.